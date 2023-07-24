«Яндекс.Маркет» будет продавать товары из зарубежных магазинов

Сейчас на площадке представлено всего несколько магазинов из Азии и стран ЕАЭС, но до конца года площадка планирует привлечь до 1000 продавцов из Китая, Турции, Южной Кореи и стран ЕАЭС, пишут «Ведомости».

«Яндекс.Маркет» начнет импортировать одежду, обувь, продукты питания, товары для спорта, здоровья, красоты, DIY-продукцию для продажи на своем маркетплейсе. На первом этапе, маркетплейс начнет продавать беговые дорожки бренда WalkingPad и товары для досуга и отдыха BestWay.

Решение развивать прямые закупки, в компании объяснили тем, что такая модель позволяет предложить покупателям «уникальный ассортимент».