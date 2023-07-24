Нейросети от «Сбера» и «Яндекса» составляют достойную конкуренцию в мире, считает Мишустин

Отечественные разработчики искусственного интеллекта «Сбера» и «Яндекса» занимают топовое место в мире. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Команды, которые сегодня в «Сбере» и у «Яндекса», абсолютно топовый уровень. И это очень важно, — сказал Мишустин.

Премьер-министр осмотрел новые разработки по созданию безэкипажного катера. Его можно применять в портах для мониторинга обстановки возле мест погрузки-разгрузки, а также за наблюдением по добыче нефти и газа.

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