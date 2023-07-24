Здание, которое решили продать, не перейдет из ОС в долгосрочные активы, пока оно сдается в аренду

Даже если компания твердо решила продать здание, которое сдается в аренду, переквалифицировать его в долгосрочный актив не получится.

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Компания купила нежилое помещение, которое на тот момент уже сдавалось в аренду. После покупки аренда продолжается, но новый собственник принял решение продать это помещение и уже нашел покупателей.

Бухгалтер хочет понять, в какой момент приобретенный актив надо переквалифицировать в соответствии с ПБУ16/02 в долгосрочный актив, предназначенный для продажи.

Эксперт Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России, подсказала, что если помещение сдается в аренду, то это основное средство.

В соответствии с ФСБУ 6/2020 передача в аренду объекта, имеющего СПИ больше года, это один из возможных вариантов получения от него дохода (экономических выгод).

В соответствии с ПБУ 16/02 долгосрочным активом к продаже (ДАП) признается объект внеоборотных активов при условии:

его использование прекращено в связи с принятием решения о продаже;

есть подтверждение того, что возобновление использования этого объекта не предполагается.

Поэтому до тех пор, пока помещение хотя бы как-то используется, перевести его в ДАП нельзя.

Надо дождаться окончания срока аренды и иметь документы:

решение руководства о продаже;

документ, подтверждающий возможность продажи, например, предварительное соглашение с будущим покупателем.

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