Здание, которое решили продать, не перейдет из ОС в долгосрочные активы, пока оно сдается в аренду

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».
Компания купила нежилое помещение, которое на тот момент уже сдавалось в аренду. После покупки аренда продолжается, но новый собственник принял решение продать это помещение и уже нашел покупателей.
Бухгалтер хочет понять, в какой момент приобретенный актив надо переквалифицировать в соответствии с ПБУ16/02 в долгосрочный актив, предназначенный для продажи.
Эксперт Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России, подсказала, что если помещение сдается в аренду, то это основное средство.
В соответствии с ФСБУ 6/2020 передача в аренду объекта, имеющего СПИ больше года, это один из возможных вариантов получения от него дохода (экономических выгод).
В соответствии с ПБУ 16/02 долгосрочным активом к продаже (ДАП) признается объект внеоборотных активов при условии:
его использование прекращено в связи с принятием решения о продаже;
есть подтверждение того, что возобновление использования этого объекта не предполагается.
Поэтому до тех пор, пока помещение хотя бы как-то используется, перевести его в ДАП нельзя.
Надо дождаться окончания срока аренды и иметь документы:
решение руководства о продаже;
документ, подтверждающий возможность продажи, например, предварительное соглашение с будущим покупателем.
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