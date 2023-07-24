Сегодня начался прием заявок на отсрочку от службы IT-специалистов

Подать заявление могут работодатели до 11 августа или сами сотрудники IT-компаний до 8 августа 2023 года.

Минцифры начнут принимать заявку на получение отсрочки для сотрудников из сферы IT с 24 июля по 8 августа 2023 года. Об этом сказано в телеграм-канале министерства.

Заявка на отсрочку от осеннего призыва подается на портале Госуслуг.

После того, как сотрудник подал заявление, информация о его статусе будет доступна работодателю в личном кабинете на портале.

Если у IT-специалиста нет личного кабинета на Госуслугах, то заявление может подать его работодатель. Организации готовят списки самостоятельно.

Компаниям нужно проверить данные сотрудников и отправить информацию в Минцифры до 11 августа 2023 года.

До 31 августа Минцифры передадут сведения в Минобороны, а с 1 октября по 31 декабря призывная комиссия примет решение об отсрочке.