Субъекты МСП в этом году получили господдержку на 770 млрд рублей

Объем государственной финансовой поддержки МСП за первое полугодие 2023 г. составил более 770 млрд руб., пишут «Ведомости».
«Предпринимателям доступен широкий спектр льготных финансовых продуктов, которые мы реализуем через банки и региональные микрофинансовые и гарантийные организации», — сообщил представитель аппарата первого вице-премьера Андрей Белоусов. По его словам, всего за период с января по июль было заключено более 53 000 договоров.
Нацпроект по развитию МСП был учрежден в 2020 г. после завершения проекта в 2024 г государство продолжит оказывать поддержку МСП, заверили в Минэкономразвития.
Одну пятую всех доходов в бюджетную систему обеспечивают налоговые отчисления малого и среднего бизнеса, об этом напомнил глава ФНС Даниил Егоров в ходе совета регионов «Опоры России» в конце мая. Больше 70% компаний в стране относятся к малому бизнесу, но большая часть из них — это микробизнес.
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