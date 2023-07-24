Бизнесмены получат дополнительные процессуальные гарантии в уголовных делах

В новом законопроекте дадут определение преступлениям, которые были совершены в связи с предпринимательской или другой экономической деятельностью.

20 июля 2023 года Госдума приняла в первом чтении проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс. Их инициатором выступил Верховный Суд.

В документе сказано, что в уголовно-процессуальном законе нет понятия «преступления, совершенных в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью».

Поэтому ст. 5 УПК дополнят пунктами 27.1 и 27.2, в которых будут определены признаки преступлений по уголовным делам в отношении предпринимателей и членов органов управления коммерческих организаций. Это части 1-4 ст. 159, ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК.

Правонарушения по ним должны будут рассматриваться как совершенные индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом. А также как совершенные членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, отдельно указав, что предлагаемое законопроектом понятие преступлений, совершенных в связи с осуществлением индивидуальными предпринимателями или коммерческими организациями предпринимательской деятельности, соответствует понятию предпринимательской деятельности. Его определение есть в ст. 2 ГК.