Путин обязал банки раскрывать полную стоимость кредита

Заемщики смогут точно оценить свои финансовые возможности при заключении договора потребительского кредитования.

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому банки и другие кредитные организации должны указывать в договоре полную стоимость кредита вместе с дополнительными услугами. Так клиенты смогут точно понять, какую нагрузку они на себя берут.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь банки обязаны включать в расчет полной стоимость кредита любые платежи заемщика, а также расходы по оплате услуг кредитора и третьих лиц, когда получение платных дополнительных услуг — это фактическое условие предоставления кредита.

В договоре должны быть прописаны дополнительные страховки, плата за юридическое обслуживание, СМС-уведомления и прочие допуслуги, которые влияют на размер платежей.

Также банки будут информировать заемщиков об их праве отказаться от любой услуги.

Закон вступает в силу через 180 дней после официальной публикации, некоторые положения начнут действовать уже через 90 дней.