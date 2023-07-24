Непередача документов конкурсному управляющему всегда влечет субсидиарную ответственность

Факт не передачи документов почти всегда влечет субсидиарную ответственность.

Не передать документацию можно только в том случае, если документы изъяли правоохранительные органы до момента, когда руководитель их обязан был передать и восстановить эти документы он не имеет полномочий.

Во всех остальных случаях субсидиарная ответственность наступает. Если должник часть документов передал, а часть важных документов утаил, то придется доказывать, как именно отсутствие документов затруднило поиск имущества и оспаривание сделок.

Со всеми нюансами по субсидиарной ответственности поможем разобрать 15 августа на нашем бесплатном вебинаре — Субсидиарная ответственность для директоров, бухгалтеров и собственников бизнеса за налоговые правонарушения.

Спикер вебинара Виталий Сапелкин, управляющий партнер Группы «Финансы», налоговый юрист, аттестованный аудитор, практика более 25 лет, расскажет:

Что такое субсидиарная ответственность и кому она грозит. Какую роль играют решения по налоговой проверке при разрешении споров о привлечении к субсидиарной ответственности. Какие презумпции действуют в этой сфере и как их опровергнуть. О реальных кейсах и дадим практические советы о том, как избежать личной ответственности по долгам компании.