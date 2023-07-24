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Субсидиарная ответственность

Непередача документов конкурсному управляющему всегда влечет субсидиарную ответственность

Факт не передачи документов почти всегда влечет субсидиарную ответственность.
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Не передать документацию можно только в том случае, если документы изъяли правоохранительные органы до момента, когда руководитель их обязан был передать и восстановить эти документы он не имеет полномочий.

Во всех остальных случаях субсидиарная ответственность наступает. Если должник часть документов передал, а часть важных документов утаил, то придется доказывать, как именно отсутствие документов затруднило поиск имущества и оспаривание сделок.

Со всеми нюансами по субсидиарной ответственности поможем разобрать 15 августа на нашем бесплатном вебинареСубсидиарная ответственность для директоров, бухгалтеров и собственников бизнеса за налоговые правонарушения.

Спикер вебинара Виталий Сапелкин, управляющий партнер Группы «Финансы», налоговый юрист, аттестованный аудитор, практика более 25 лет, расскажет:

  1. Что такое субсидиарная ответственность и кому она грозит.

  2. Какую роль играют решения по налоговой проверке при разрешении споров о привлечении к субсидиарной ответственности.

  3. Какие презумпции действуют в этой сфере и как их опровергнуть.

  4. О реальных кейсах и дадим практические советы о том, как избежать личной ответственности по долгам компании.

Вебинар состоится 15 августа 2023, в 10:00 мск. Не пропустите, записывайтесь!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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