Непередача документов конкурсному управляющему всегда влечет субсидиарную ответственность

Не передать документацию можно только в том случае, если документы изъяли правоохранительные органы до момента, когда руководитель их обязан был передать и восстановить эти документы он не имеет полномочий.
Во всех остальных случаях субсидиарная ответственность наступает. Если должник часть документов передал, а часть важных документов утаил, то придется доказывать, как именно отсутствие документов затруднило поиск имущества и оспаривание сделок.
Со всеми нюансами по субсидиарной ответственности поможем разобрать 15 августа на нашем бесплатном вебинаре — Субсидиарная ответственность для директоров, бухгалтеров и собственников бизнеса за налоговые правонарушения.
Спикер вебинара Виталий Сапелкин, управляющий партнер Группы «Финансы», налоговый юрист, аттестованный аудитор, практика более 25 лет, расскажет:
Что такое субсидиарная ответственность и кому она грозит.
Какую роль играют решения по налоговой проверке при разрешении споров о привлечении к субсидиарной ответственности.
Какие презумпции действуют в этой сфере и как их опровергнуть.
О реальных кейсах и дадим практические советы о том, как избежать личной ответственности по долгам компании.
Вебинар состоится 15 августа 2023, в 10:00 мск. Не пропустите, записывайтесь!
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