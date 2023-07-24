Бизнес запутался с уведомлениями на УСН

Сегодня – крайний срок сдачи уведомления п ЕНП, в котором упрощенцы, в том числе, указывают аванс по УСН за 2 квартал. Читатели нашего форума задают вопросы о заполнении уведомления в части УСН, в частности, на отрицательную сумму.

Уведомление на убыток

То, что ФНС разрешила отрицательные уведомления, не значит, что в случае убытка надо начислять отрицательный налог.

Уведомление с минусом будет, если аванс по УСН за полугодие меньше, чем за 1 квартал.

Читатель нашего форума описал такую ситуацию:

Компания в 1 квартале получила убыток и не сдала уведомление на УСН. По итогам полугодия тоже убыток. Бизнесмен планировал сдать уведомление на отрицательную сумму, но коллеги его предостерегли.

Если за 1 квартал ничего не начислено, то во 2 квартале уменьшать нечего.

Отрицательного налога нарастающим итогом не бывает. Он либо есть с плюсом, либо 0.

Отрицательное уведомление

Бухгалтеры ждали к 21 июля новый релиз 1С (3.0.140.29) с возможностью формировать отрицательные уведомления.

Но запланированный выход релиза отодвинулся на 26.07.2023, с сожалением констатируют участники нашего форума.

Минимальный налог

Минимальный налог по УСН начисляют только по итогам года (если он окажется больше обычного).

Наша подписчица не сдает уведомление на УСН «доходы минус расходы», потому что уже второй квартал идут убытки.

Но ее смутило замечание аудитора, рекомендовавшего сдать уведомления за 1 и 2 квартал, указав там минимальный налог, что якобы поможет зарезервировать налог и избежать пеней.

Но это так не работает. Если в компании убыток, налог будет 0 и уведомления не нужны.

Заранее уплатить минимальный налог и даже зарезервировать его – можно. Но для этого нужны деньги и заявление на зачет, а не уведомление.

Минимальный налог будет начислен по итогам года и на него не нужно уведомление, потому что дата его начисления идет позже срока сдачи декларации.

Кстати, у нас есть разбор том, как заполнить июльское уведомление по ЕНП.