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Интернет и IT

В рунете могут запретить регистрацию с иностранным e-mail

Власти предлагают установить только четыре способа регистрации в российском сегменте интернета. Иностранные электронные адреса в них не входят.
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Депутат Антон Горелкин подготовил поправки о запрете регистрации на российских сайтах через иностранную электронную почту. Об этом пишут «Ведомости».

Документ предусматривает четыре способа авторизации в рунете:

  • по номеру телефона отечественного мобильного оператора;

  • через портал Госуслуг;

  • через ЕБС (Единую биометрическую систему);

  • с использованием иной информационной системы, которая обеспечивает авторизацию пользователей сайтов. Ее владельцем должен быть гражданин РФ без другого гражданства. Или же российское юрлицо, где доля иностранного участия меньше 50%.

Идеи поддержал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Пока что не прописаны меры ответственности за нарушение правил регистрации.

Это случится позже, после оценки правоприменительной практики, — сказал Хинштейн.

«Иная информсистема» — это российские сервисы. Например, соцсеть «ВКонтакте» или почта mail.ru.

Поправки во втором чтении рассмотрят 25 июля 2023 года, если закон примут, то он начнет действовать с 1 декабря.

Комментарии

4
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    57 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    Что значит "авторизации в рунете"? Кто может объяснить

    • Логотип msneg
      msneg
      Сотрудник
      55 минут назад

      Марина СнеговскаяКлерк

      Вопрос в корень! 

    • Логотип gnews
      gnews 46 минут назад

      gnews spb

      "авторизации в рунете"?

      Регистрация на российских сайтах

  • Логотип rorih
    rorih 11 минут назад

    Финансовый директор

    Регистрация на российских сайтах

    Что такое Российские сайты?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Клерк
Клерк
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