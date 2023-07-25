В рунете могут запретить регистрацию с иностранным e-mail

Депутат Антон Горелкин подготовил поправки о запрете регистрации на российских сайтах через иностранную электронную почту. Об этом пишут «Ведомости».
Документ предусматривает четыре способа авторизации в рунете:
по номеру телефона отечественного мобильного оператора;
через портал Госуслуг;
через ЕБС (Единую биометрическую систему);
с использованием иной информационной системы, которая обеспечивает авторизацию пользователей сайтов. Ее владельцем должен быть гражданин РФ без другого гражданства. Или же российское юрлицо, где доля иностранного участия меньше 50%.
Идеи поддержал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Пока что не прописаны меры ответственности за нарушение правил регистрации.
Это случится позже, после оценки правоприменительной практики, — сказал Хинштейн.
«Иная информсистема» — это российские сервисы. Например, соцсеть «ВКонтакте» или почта mail.ru.
Поправки во втором чтении рассмотрят 25 июля 2023 года, если закон примут, то он начнет действовать с 1 декабря.
Комментарии4
Борис МальцевКлерк
Что значит "авторизации в рунете"? Кто может объяснить
Марина СнеговскаяКлерк
Вопрос в корень!
gnews spb
Регистрация на российских сайтах
Финансовый директор
Что такое Российские сайты?