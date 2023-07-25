В рунете могут запретить регистрацию с иностранным e-mail

Власти предлагают установить только четыре способа регистрации в российском сегменте интернета. Иностранные электронные адреса в них не входят.

Депутат Антон Горелкин подготовил поправки о запрете регистрации на российских сайтах через иностранную электронную почту. Об этом пишут «Ведомости».

Документ предусматривает четыре способа авторизации в рунете:

по номеру телефона отечественного мобильного оператора;

через портал Госуслуг;

через ЕБС (Единую биометрическую систему);

с использованием иной информационной системы, которая обеспечивает авторизацию пользователей сайтов. Ее владельцем должен быть гражданин РФ без другого гражданства. Или же российское юрлицо, где доля иностранного участия меньше 50%.

Идеи поддержал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Пока что не прописаны меры ответственности за нарушение правил регистрации.

Это случится позже, после оценки правоприменительной практики, — сказал Хинштейн.

«Иная информсистема» — это российские сервисы. Например, соцсеть «ВКонтакте» или почта mail.ru.

Поправки во втором чтении рассмотрят 25 июля 2023 года, если закон примут, то он начнет действовать с 1 декабря.