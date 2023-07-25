Больше 60% абитуриентов подали заявления на поступление в вуз онлайн

С 2024 года документы у будущих студентов будут принимать только через сервис «Поступление в вуз онлайн».

Особенность приемной кампании 2023 года — удаленная форма подачи заявлений через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.

Мы решили значительную часть вопросов в работе суперсервиса, с которыми сталкивались в предыдущие годы. Платформа работает в штатном режиме, — сказал Валерий Фальков.

С 2024 года абитуриенты смогут подать документы в ВУЗ только через «Поступление в вуз онлайн».

Чтобы быть востребованным на рынке труда, нужно постоянно развивать свои навыки. Даже тем, кто уже давно оставил за плечами вуз.

«Клерк» предлагает помимо собственных обучений, мероприятий и семинаров получить знания от наших партнеров. Выбирайте актуальный для вас курс, вебинар или конференцию!