Россияне считают, что опаснее всего путешествовать во Францию и в США

53% опрошенных назвали наиболее опасной для туризма страной США. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование «Группы Ренессанс Страхование» и Ozon Travel.

Также вызывают опасения путешествия во Францию (49%), в Мексику (48%), Индию (47%) и Тунис (47%).

Туристы боятся заразиться новым вирусом и столкнуться с негативным отношением местных жителей.

Каждый четвертый участник опроса (25%) сказал, что делает прививки перед поездкой. 15% берут с собой копии документов. Столько же изучают обычаи выбранной страны.

К самым безопасным странам россияне отнесли Мальдивы (71%), Сейшелы (68%), ОАЭ (68%), Кипр (66%) и Китай (65%).

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