У Ozon появился сортировочный центр в Армении

Доставка товаров из Еревана в РФ займет 5-8 дней. Логистикой будет заниматься сам маркетплейс или сервис СДЭК.

Маркетплейс Ozon открыл представительство и центр по сортировке товаров в Ереване. Об этом пишет «Интерфакс».

Площадь сортировочного центра составляет 2 тыс. квадратных метров. Сотрудники будут принимать, обрабатывать и упаковывать заказы, а также работать с возвратами.

Доставлять товары из Армении в РФ будет сам Ozon или логистическая компания СДЭК. В среднем на доставку уйдет 5-8 дней.

Компания также работает в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Турции и Китае.

Недавно мы писали, что Ozon запустил продажи товаров из России для жителей Армении.