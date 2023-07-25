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Маркетплейсы

У Ozon появился сортировочный центр в Армении

Доставка товаров из Еревана в РФ займет 5-8 дней. Логистикой будет заниматься сам маркетплейс или сервис СДЭК.
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Маркетплейс Ozon открыл представительство и центр по сортировке товаров в Ереване. Об этом пишет «Интерфакс».

Площадь сортировочного центра составляет 2 тыс. квадратных метров. Сотрудники будут принимать, обрабатывать и упаковывать заказы, а также работать с возвратами.

Доставлять товары из Армении в РФ будет сам Ozon или логистическая компания СДЭК. В среднем на доставку уйдет 5-8 дней.

Компания также работает в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Турции и Китае.

Недавно мы писали, что Ozon запустил продажи товаров из России для жителей Армении.

Комментарии

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