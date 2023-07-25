За шесть месяцев 2023 года банки заработали рекордные 1,7 трлн рублей

Прибыль российских банков за первое полугодие 2023 года составила 1,7 трлн рублей, что абсолютный рекорд с 2020 года. Об этом сказано в информационно-аналитическом материале Центробанка.

В июне 2023 года банковский сектор получил 314 млрд рублей чистой прибыли. Это на 15% больше, чем в мае. Тогда показатель составил 273 млрд рублей.

Доходы выросли за счет валютной переоценки (+153 млрд рублей), прибыли от ценных бумаг (+30 млрд рублей) и дивидендов от дочерних компаний (+33 млрд рублей).

Основная прибыль снизилась до 125 млрд рублей. В мае она составляла с 250 млрд рублей. Просадка связана с ожидаемым ростом отчислений в резервы по кредитам юрлиц и прочим активам.