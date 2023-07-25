Когда актив признают основным средством в бухгалтерском и налоговом учете

Разъяснения дает Минфин в письме от 01.06.2023 № 07-01-09/50485.
Смотрите в нашей таблице признаки ОС.
Бухгалтерский учет
Налоговый учет
Нормативный акт
Признаки ОС
Актив одновременно:
Актив одновременно:
Первоначальная стоимость ОС в НУ – это расходы на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до пригодного состояния (без НДС).
Для налога на прибыль расходы на ОС учитывают через амортизацию.
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