Когда актив признают основным средством в бухгалтерском и налоговом учете

Для признания актива объектом ОС в бухучете надо ориентироваться на нормы ФСБУ 6/2020, в налоговом учете – на статью 257 НК.

Разъяснения дает Минфин в письме от 01.06.2023 № 07-01-09/50485.

Смотрите в нашей таблице признаки ОС.

Бухгалтерский учет Налоговый учет Нормативный акт ФСБУ 6/2020 Статья 257 НК Признаки ОС Актив одновременно: имеет материально-вещественную форму;

предназначен для использования в ходе деятельности или для сдачи в аренду;

предназначен для использования в течение периода более 12 месяцев;

способен приносить доход в будущем. Актив одновременно: часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (работ, услуг) или для управления организацией;

имеет первоначальную стоимость более 100 000 рублей.

Первоначальная стоимость ОС в НУ – это расходы на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до пригодного состояния (без НДС).

Для налога на прибыль расходы на ОС учитывают через амортизацию.

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