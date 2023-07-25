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Основные средства

Когда актив признают основным средством в бухгалтерском и налоговом учете

Для признания актива объектом ОС в бухучете надо ориентироваться на нормы ФСБУ 6/2020, в налоговом учете – на статью 257 НК.
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Разъяснения дает Минфин в письме от 01.06.2023 № 07-01-09/50485.

Смотрите в нашей таблице признаки ОС.

Бухгалтерский учет

Налоговый учет

Нормативный акт

ФСБУ 6/2020

Статья 257 НК

Признаки ОС

Актив одновременно:

  • имеет материально-вещественную форму;

  • предназначен для использования в ходе деятельности или для сдачи в аренду;

  • предназначен для использования в течение периода более 12 месяцев;

  • способен приносить доход в будущем.

Актив одновременно:

  • часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (работ, услуг) или для управления организацией;

  • имеет первоначальную стоимость более 100 000 рублей.

Первоначальная стоимость ОС в НУ – это расходы на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до пригодного состояния (без НДС).

Для налога на прибыль расходы на ОС учитывают через амортизацию.

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