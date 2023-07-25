🎦 Плата за ваше фото и видео облагается страховыми взносами

Если вы дали согласие на использование вашего изображения (на фото, картине или в видео), то плата за такое согласие облагается взносами как вознаграждение по договору ГПХ.

Разъяснение по этому вопросу дал Минфин в письме от 05.07.2023 № 03-15-06/62560.

По нормам ГК РФ обнародование и дальнейшее использование изображения человека допускаются только с его согласия. Такое согласие не требуется, если человек позировал за плату.

При этом согласно постановлению пленума ВС от 23.06.2015 № 25 согласие на обнародование и использование изображения гражданина представляет собой сделку. По нормам ГК сделки могут быть в виде договоров.

Минфин делает вывод, что выплаты в пользу физлица за согласие на использование его изображения, а также за позирование облагаются страховыми взносами.

Такие выплаты являются выплатами по договорам ГПХ.