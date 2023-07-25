🎦 Плата за ваше фото и видео облагается страховыми взносами

Разъяснение по этому вопросу дал Минфин в письме от 05.07.2023 № 03-15-06/62560.
По нормам ГК РФ обнародование и дальнейшее использование изображения человека допускаются только с его согласия. Такое согласие не требуется, если человек позировал за плату.
При этом согласно постановлению пленума ВС от 23.06.2015 № 25 согласие на обнародование и использование изображения гражданина представляет собой сделку. По нормам ГК сделки могут быть в виде договоров.
Минфин делает вывод, что выплаты в пользу физлица за согласие на использование его изображения, а также за позирование облагаются страховыми взносами.
Такие выплаты являются выплатами по договорам ГПХ.
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