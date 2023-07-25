❗ Стандартный вычет по НДФЛ предложили увеличить с 500 до 3 500 рублей и давать его участникам СВО

Законопроект с поправками в статью 218 НК РФ в Госдуму внесли депутаты от КПРФ.
Смотрите в нашей таблице, какие размеры вычетов хотят установить.
Категория налогоплательщиков
Сейчас
Хотят установить с 01.10.2023
Хотят установить с 01.01.2024
Пп.1 п.1 ст. 218 НК РФ:
«чернобыльцы»;
пострадавшие в аварии на ПО «Маяк;
участники испытаний ядерного оружия;
инвалиды Великий Отечественной войны;
инвалиды-военные, пострадавшие на службе
3 000
4 000
5 000
Пп.2 п.1 ст. 218 НК РФ:
герои СССР и России;
участники Великий Отечественной войны;
блокадники;
инвалиды I и II группы;
доноры костного мозга;
и другие категории
500
2 500
3 500
Также вычет в 5 000 руб. (который сейчас – 3 000 руб.) предлагают давать контрактникам добровольческих формирований, ставших инвалидами.
Вычет в 3 500 руб. (который сейчас – 500 руб.) предлагают давать тем, кто в период мобилизации и военного положения пребывал в добровольческих формированиях.
В пояснительной записке к проекту говорится, что большинство участников СВО вернутся в народное хозяйство и будут платить НДФЛ.
Многим из них придется, создавая семьи, пытаться зарабатывать средства на содержание семьи, на покупку квартиры.
«Поддержка государства в виде вычета в 500 рублей – недостаточна, особенно в нынешнее время, когда предстоят новые испытания в стране, в том числе мобилизация дополнительных военных и гражданских сил», – сказано в пояснительной записке.
Дополнительная сумма налоговых вычетов по НДФЛ в 2024 году может составить более 70 млрд. рублей в год, подсчитали авторы проекта.
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