❗ Стандартный вычет по НДФЛ предложили увеличить с 500 до 3 500 рублей и давать его участникам СВО

Некоторые размеры стандартных налоговых вычетов по НДФЛ не менялись с 2000 года, то есть, более 20 лет. Их хотят пересмотреть. И ввести новую категорию льготников в «преддверии новых испытаний в стране».

Законопроект с поправками в статью 218 НК РФ в Госдуму внесли депутаты от КПРФ.

Смотрите в нашей таблице, какие размеры вычетов хотят установить.

Категория налогоплательщиков Сейчас Хотят установить с 01.10.2023 Хотят установить с 01.01.2024 Пп.1 п.1 ст. 218 НК РФ: «чернобыльцы»; пострадавшие в аварии на ПО «Маяк; участники испытаний ядерного оружия; инвалиды Великий Отечественной войны; инвалиды-военные, пострадавшие на службе 3 000 4 000 5 000 Пп.2 п.1 ст. 218 НК РФ: герои СССР и России; участники Великий Отечественной войны; блокадники; инвалиды I и II группы; доноры костного мозга; и другие категории 500 2 500 3 500

Также вычет в 5 000 руб. (который сейчас – 3 000 руб.) предлагают давать контрактникам добровольческих формирований, ставших инвалидами.

Вычет в 3 500 руб. (который сейчас – 500 руб.) предлагают давать тем, кто в период мобилизации и военного положения пребывал в добровольческих формированиях.

В пояснительной записке к проекту говорится, что большинство участников СВО вернутся в народное хозяйство и будут платить НДФЛ.

Многим из них придется, создавая семьи, пытаться зарабатывать средства на содержание семьи, на покупку квартиры.

«Поддержка государства в виде вычета в 500 рублей – недостаточна, особенно в нынешнее время, когда предстоят новые испытания в стране, в том числе мобилизация дополнительных военных и гражданских сил», – сказано в пояснительной записке.

Дополнительная сумма налоговых вычетов по НДФЛ в 2024 году может составить более 70 млрд. рублей в год, подсчитали авторы проекта.