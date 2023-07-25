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Стандартный вычет

❗ Стандартный вычет по НДФЛ предложили увеличить с 500 до 3 500 рублей и давать его участникам СВО

Некоторые размеры стандартных налоговых вычетов по НДФЛ не менялись с 2000 года, то есть, более 20 лет. Их хотят пересмотреть. И ввести новую категорию льготников в «преддверии новых испытаний в стране».
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Законопроект с поправками в статью 218 НК РФ в Госдуму внесли депутаты от КПРФ.

Смотрите в нашей таблице, какие размеры вычетов хотят установить.

Категория налогоплательщиков

Сейчас

Хотят установить с 01.10.2023

Хотят установить с 01.01.2024

Пп.1 п.1 ст. 218 НК РФ:

«чернобыльцы»;

пострадавшие в аварии на ПО «Маяк;

участники испытаний ядерного оружия;

инвалиды Великий Отечественной войны;

инвалиды-военные, пострадавшие на службе

3 000

4 000

5 000

Пп.2 п.1 ст. 218 НК РФ:

герои СССР и России;

участники Великий Отечественной войны;

блокадники;

инвалиды I и II группы;

доноры костного мозга;

и другие категории

500

2 500

3 500

Также вычет в 5 000 руб. (который сейчас – 3 000 руб.) предлагают давать контрактникам добровольческих формирований, ставших инвалидами.

Вычет в 3 500 руб. (который сейчас – 500 руб.) предлагают давать тем, кто в период мобилизации и военного положения пребывал в добровольческих формированиях.

В пояснительной записке к проекту говорится, что большинство участников СВО вернутся в народное хозяйство и будут платить НДФЛ.

Многим из них придется, создавая семьи, пытаться зарабатывать средства на содержание семьи, на покупку квартиры.

«Поддержка государства в виде вычета в 500 рублей – недостаточна, особенно в нынешнее время, когда предстоят новые испытания в стране, в том числе мобилизация дополнительных военных и гражданских сил», – сказано в пояснительной записке.

Дополнительная сумма налоговых вычетов по НДФЛ в 2024 году может составить более 70 млрд. рублей в год, подсчитали авторы проекта.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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