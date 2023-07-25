Компания с филиалом не может применять УСН, а с обособкой – может

Филиал – это обособленное подразделение юрлица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Сведения о филиалах указываются в ЕГРЮЛ.

Обособленное подразделение – это любое территориально обособленное подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места (на срок более 1 месяца).

Создание обособки может быть не отражено в учредительных документах.

То есть, не всякая обособка – это филиал, но всякий филиал – это обособка.

Компания на УСН теряет право на это спецрежим, если открывает филиал. И не теряет право на УСН, если открывает обособку.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 05.06.2023 № 03-11-06/2/51477.

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