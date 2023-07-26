«Матерь бложья» Митрошина заплатила 120 млн налоговикам и избежала суда

Ответственности по уклонению от уплаты налогов избежала Александра Митрошина (называет себя Матерь Бложья. Основная тематика — успешное ведение блога). Её заподозрили в неуплате 200 млн рублей. Девушке грозило до 3 лет тюрьмы.

В марте следователи обвинили блогера в неуплате налогов на сумму свыше 120 млн рублей. На момент возбуждения уголовного дела блогер уже проживала в Дубае, пишет «Газета.ru». Силовики обыскали её московские апартаменты за Большим театром, которые стоят примерно 200 млн рублей. Также они нашли недвижимость блогерши в Москва-Сити.

Позже Митрошина в своей соцсети заявила, что погасила долг перед ФНС. «Признаю свою ошибку, и действительно некоторые налоги были недоуплачены. Ошибка возникла, поскольку не уделила должное внимание сфере бухгалтерии и налогов», — сказала блогер.

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