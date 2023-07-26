Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Уклонение от уплаты налогов

«Матерь бложья» Митрошина заплатила 120 млн налоговикам и избежала суда

Блогер Александра Митрошина выплатила долг в 120 млн рублей и избежала уголовной ответственности.
169

Ответственности по уклонению от уплаты налогов избежала Александра Митрошина (называет себя Матерь Бложья. Основная тематика — успешное ведение блога). Её заподозрили в неуплате 200 млн рублей. Девушке грозило до 3 лет тюрьмы.

В марте следователи обвинили блогера в неуплате налогов на сумму свыше 120 млн рублей. На момент возбуждения уголовного дела блогер уже проживала в Дубае, пишет «Газета.ru». Силовики обыскали её московские апартаменты за Большим театром, которые стоят примерно 200 млн рублей. Также они нашли недвижимость блогерши в Москва-Сити.

Позже Митрошина в своей соцсети заявила, что погасила долг перед ФНС. «Признаю свою ошибку, и действительно некоторые налоги были недоуплачены. Ошибка возникла, поскольку не уделила должное внимание сфере бухгалтерии и налогов», — сказала блогер.

Хотите узнать все про «дробление бизнеса» и связанные с этим вопросом проблемы? Записывайтесь на вебинар от КСК ГРУПП Актуальные проблемы и тенденции «дробления бизнеса» на примере доначислений блогерам. Вебинар состоится 2 Август с 10:00 до 11:00.

Спикер вебинара Джавид Эйюбов, юрист практики структурирования бизнеса. Специализируется в области консультирования клиентов по налогообложению, защите активов и структурированию бизнеса расскажет про:

  1. Проблемы и тенденции «дробления бизнеса».

  2. Примеры из практики: блогеры и иные случаи.

  3. Риски при наличии признаков «дробления бизнеса».

  4. Обзор судебной практики.

Заинтересовало мероприятие? Подать заявку на участие можно здесь!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Кадры

    Есть три типа финансовых директоров — какой подойдет вашей компании?

    Делимся советами, как работать с финансовым директором и понять, какой из трёх типов подойдет вашей компании. А если у вас уже есть финдиректор — рассказываем, по каким критериям оценивать его эффективность.

    Есть три типа финансовых директоров — какой подойдет вашей компании?
    20
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Судебная практика по налоговым спорам

    Пропущенный процессуальный срок —повод для отказа по существу требования

    Обществу отказано в удовлетворении требования о признании недействительным решения налоговой инспекции по результатам выездной налоговой проверки в связи с пропуском срока на обращение в арбитражный суд.

    7
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    Инвестиции

    Бизнес в поисках денег. Каждый второй предприниматель ищет инвестора

    Большинство бизнесменов нуждается в инвестициях (77%). При этом 68% начали искать дополнительные средства для проектов в этом году. Чаще всего их получают компании из сфер IT, медицины и строительства.

    Бизнес в поисках денег. Каждый второй предприниматель ищет инвестора
    20
    Логотип Entera
    Entera
    Самозанятые

    Работа с самозанятыми. Как ускорить распознавание чеков самозанятых?

    В 2017 году в России появилась новая форма трудовой деятельности — самозанятость. Компании все чаще заключают договор со специалистами на выполнение разовых услуг, это намного дешевле, чем нанимать подрядную организацию.

    Работа с самозанятыми. Как ускорить распознавание чеков самозанятых?
    21
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup
    Банкротство

    Продажа единственного жилья банкрота: ВС РФ защитил право залогодержателя на мораторные проценты

    В рамках дела о банкротстве гражданина продали его единственное жилье, которое было в залоге у компании. Ей отдали почти половину суммы от реализации объекта. Этого хватило на погашение основного долга, но не мораторных процентов и неустойки. Их финансовый управляющий не перечислил.

    28
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Потребительское кредитование

    «Адвокат дьявола», и где он прячется. Интервью

    Люцифер, как всем известно, любит прятаться в деталях. Но вот где спрятаться его юристу? За деталями уже не получится, там место занято. Вот и остается бедолага на виду у всех. А все от него чуда требуют.

    «Адвокат дьявола», и где он прячется. Интервью
    20
    170
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Бухгалтерские программы

    Настраиваем программу «1С:Бухгалтерия» под себя. Что можно изменить

    В начале работы с программой «1С:Бухгалтерия» пользователю предлагается выбрать удобные настройки, ввести начальные остатки и определиться с параметрами учета. Софт предлагает несколько вариантов начальных настроек, учитывая специфику деятельности компании.

    Настраиваем программу «1С:Бухгалтерия» под себя. Что можно изменить
    109
    Логотип Narine_Beglyarova
    Narine_Beglyarova
    Выездные налоговые проверки

    Выездные налоговые проверки в 2023 году: что ожидать и как подготовиться

    Мораторий, запрещающий выездные налоговые проверки, не препятствует ФНС в их проведении, поэтому предпринимателям не следует расслабляться.

    Выездные налоговые проверки в 2023 году: что ожидать и как подготовиться
    102
    Читать еще