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Платежные системы

Три банка Киргизии перестали работать с системой переводов «Юнистрим»

Еще несколько банков отказались принимать и отправлять денежные переводы по системе «Юнистрим».
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«Киргизский инвестиционно-кредитный банк», «Бакай Банк» и «Капитал банк» приостановили выплаты и отправку денег по системе «Юнистрим». Об этом пишет «Интерфакс».

В «Бакай Банке» сказали, что ограничения не действуют на переводы в рублях. Они затрагивают только переводы в долларах и евро.

«Капитал банк» вовсе отменил все выплаты и отправку денег через «Юнистрим».

До этого отказались проводить операции через эту платежную систему «Казпочта», банк «Компаньон», Finсa банк, РСК банк, Капитал банк, Халык банк, Банк Азии.

20 июля 2023 года «Юнистрим» попал под американские санкции.

Недавно мы писали, что С «Юнистрим» перестали работать банки Армении, Грузии и Киргизии.

Комментарии

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