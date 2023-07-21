С «Юнистрим» перестали работать банки Армении, Грузии и Киргизии

После того, как платежная система попала под блокирующие санкции США, банки стали приостанавливать сотрудничество с ней.

С платежной системой «Юнистрим» приостановили сотрудничество банки Армении, Грузии и Киргизии. Об этом пишет «Forbes».

Армянские банки Ардшинбанк, Армэкономбанк и Эвокабанк сообщили о прекращении переводов по системе «Юнистрим».

Грузинская организация Bank of Georgia также перестала принимать денежные переводы.

Работать с «Юнистрим» перестали киргизские кредитные организации DemirBank, Asia Alliance Bank и Айыл банк.

Кроме того, FINCA Bank больше не отправляет средства через эту платежную систему в долларах и евро. Ограничения не касаются операций в рублях.

20 июля 2023 года «Юнистрим» попал под американские санкции. Тогда же представители организации заявили, что продолжат бесперебойно работать со своими партнерами.