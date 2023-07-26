Исследование ученых из Беркли: ChatGPT глупеет от общения с людьми

Продуктивность нейросети за несколько месяцев наблюдений заметно упала. Исследователи предполагают, что это произошло из-за общения с людьми, которые могут не только чему-то научить, но и испортить то, что уже работает.

Представители Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Беркли опубликовали совместную научную работу, в которой выяснили, что производительность популярной модели искусственного интеллекта за последние несколько месяцев ухудшилась.

За три месяца наблюдений возможности чат-бота сократились, особенно в плане написания кода.

Одной из самых главных причин стало то, что ChatGPT учится у людей и глупеет вместе с ними. Вторая версия — снижение способностей самими OpenAI.

Сегодня нейросеть не только помогает в решении повседневных задач, но и способна полноценно работать вместе со специалистами.

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