Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Налоговые требования

Бухгалтеры уже начали получать требования из ФНС

Как всегда, после отчетного периода бухгалтерию ждет ворох требований от налоговиков.
265

С отчетностью на время закончили, и, казалось бы, бухгалтеры должны облегченно вздохнуть. Но, нет! Уже начали приходить от ФНС требования.

Например, вот таким требованием поделились в Красном уголке бухгалтера. Законно ли оно?

А вам уже приходили требования дать пояснения?

Каждый отчетный период это загруженный месяц, в котором бухгалтер работает на пределе своих возможностей. Как организовать свою работу так, чтобы работать в удовольствие и без выгорания расскажем 31 июля 11:00 мск на нашем вебинаре Как бухгалтеру пройти отчетные периоды без авралов и выгорания.

Спикер вебинара Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров на вебинаре разберт:

  1. 3 инструмента, которые помогут проходить отчетный период без авралов.

  2. Что приводит к профессиональному выгоранию и как этого избежать.

  3. Алгоритм разговора с руководителем, чтобы объяснить: почему нужно взять помощника.

  4. Почему в задачи бухгалтера не входит оплата штрафов ГАИ, пожарная безопасность и работа юриста.

  5. Почему важно работать в соответствии с законом.

Сегодня стоимость вебинара всего 399 ₽ вместо 1 950 ₽.Записывайтесь прямо сейчас!

Комментарии

3
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 10 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    не "уже начали получать требования", они всегда приходят (независимо от срока сдачи отчетности, дня недели, времени суток и сезона)

  • Логотип Веточка сакуры
    Веточка сакуры 4 минуты назад

    >>Почему в задачи бухгалтера не входит оплата штрафов ГАИ, пожарная безопасность и работа юриста

    Да ладно? не может быть?!!

  • Логотип bogdanovv
    bogdanovv 1 минуту назад

    одни курсы да вебинары 🤑

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Кадры

Есть три типа финансовых директоров — какой подойдет вашей компании?

Делимся советами, как работать с финансовым директором и понять, какой из трёх типов подойдет вашей компании. А если у вас уже есть финдиректор — рассказываем, по каким критериям оценивать его эффективность.

Есть три типа финансовых директоров — какой подойдет вашей компании?
26
Логотип Дмитрий Варкентин
Дмитрий Варкентин
Судебная практика по налоговым спорам

Пропущенный процессуальный срок —повод для отказа по существу требования

Обществу отказано в удовлетворении требования о признании недействительным решения налоговой инспекции по результатам выездной налоговой проверки в связи с пропуском срока на обращение в арбитражный суд.

8
Логотип prokofafan
prokofafan
Инвестиции

Бизнес в поисках денег. Каждый второй предприниматель ищет инвестора

Большинство бизнесменов нуждается в инвестициях (77%). При этом 68% начали искать дополнительные средства для проектов в этом году. Чаще всего их получают компании из сфер IT, медицины и строительства.

Бизнес в поисках денег. Каждый второй предприниматель ищет инвестора
21
Логотип Entera
Entera
Самозанятые

Работа с самозанятыми. Как ускорить распознавание чеков самозанятых?

В 2017 году в России появилась новая форма трудовой деятельности — самозанятость. Компании все чаще заключают договор со специалистами на выполнение разовых услуг, это намного дешевле, чем нанимать подрядную организацию.

Работа с самозанятыми. Как ускорить распознавание чеков самозанятых?
22
Логотип bessonovgroup
bessonovgroup
Банкротство

Продажа единственного жилья банкрота: ВС РФ защитил право залогодержателя на мораторные проценты

В рамках дела о банкротстве гражданина продали его единственное жилье, которое было в залоге у компании. Ей отдали почти половину суммы от реализации объекта. Этого хватило на погашение основного долга, но не мораторных процентов и неустойки. Их финансовый управляющий не перечислил.

31
Логотип flegma2003@mail.ru
flegma2003@mail.ru
Потребительское кредитование

«Адвокат дьявола», и где он прячется. Интервью

Люцифер, как всем известно, любит прятаться в деталях. Но вот где спрятаться его юристу? За деталями уже не получится, там место занято. Вот и остается бедолага на виду у всех. А все от него чуда требуют.

«Адвокат дьявола», и где он прячется. Интервью
20
192
Логотип 1CVDGB
1CVDGB
Бухгалтерские программы

Настраиваем программу «1С:Бухгалтерия» под себя. Что можно изменить

В начале работы с программой «1С:Бухгалтерия» пользователю предлагается выбрать удобные настройки, ввести начальные остатки и определиться с параметрами учета. Софт предлагает несколько вариантов начальных настроек, учитывая специфику деятельности компании.

Настраиваем программу «1С:Бухгалтерия» под себя. Что можно изменить
114
Логотип Narine_Beglyarova
Narine_Beglyarova
Выездные налоговые проверки

Выездные налоговые проверки в 2023 году: что ожидать и как подготовиться

Мораторий, запрещающий выездные налоговые проверки, не препятствует ФНС в их проведении, поэтому предпринимателям не следует расслабляться.

Выездные налоговые проверки в 2023 году: что ожидать и как подготовиться
104
Читать еще