Бухгалтеры уже начали получать требования из ФНС

Как всегда, после отчетного периода бухгалтерию ждет ворох требований от налоговиков.

С отчетностью на время закончили, и, казалось бы, бухгалтеры должны облегченно вздохнуть. Но, нет! Уже начали приходить от ФНС требования.

Например, вот таким требованием поделились в Красном уголке бухгалтера. Законно ли оно?

А вам уже приходили требования дать пояснения?

Каждый отчетный период это загруженный месяц, в котором бухгалтер работает на пределе своих возможностей. Как организовать свою работу так, чтобы работать в удовольствие и без выгорания расскажем 31 июля 11:00 мск на нашем вебинаре Как бухгалтеру пройти отчетные периоды без авралов и выгорания.

Спикер вебинара Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров на вебинаре разберт:

3 инструмента, которые помогут проходить отчетный период без авралов. Что приводит к профессиональному выгоранию и как этого избежать. Алгоритм разговора с руководителем, чтобы объяснить: почему нужно взять помощника. Почему в задачи бухгалтера не входит оплата штрафов ГАИ, пожарная безопасность и работа юриста. Почему важно работать в соответствии с законом.