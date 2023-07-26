Бухгалтеры уже начали получать требования из ФНС

С отчетностью на время закончили, и, казалось бы, бухгалтеры должны облегченно вздохнуть. Но, нет! Уже начали приходить от ФНС требования.
Например, вот таким требованием поделились в Красном уголке бухгалтера. Законно ли оно?
А вам уже приходили требования дать пояснения?
Каждый отчетный период это загруженный месяц, в котором бухгалтер работает на пределе своих возможностей. Как организовать свою работу так, чтобы работать в удовольствие и без выгорания расскажем 31 июля 11:00 мск на нашем вебинаре Как бухгалтеру пройти отчетные периоды без авралов и выгорания.
Спикер вебинара Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров на вебинаре разберт:
3 инструмента, которые помогут проходить отчетный период без авралов.
Что приводит к профессиональному выгоранию и как этого избежать.
Алгоритм разговора с руководителем, чтобы объяснить: почему нужно взять помощника.
Почему в задачи бухгалтера не входит оплата штрафов ГАИ, пожарная безопасность и работа юриста.
Почему важно работать в соответствии с законом.
Сегодня стоимость вебинара всего 399 ₽ вместо
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Комментарии3
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
не "уже начали получать требования", они всегда приходят (независимо от срока сдачи отчетности, дня недели, времени суток и сезона)
>>Почему в задачи бухгалтера не входит оплата штрафов ГАИ, пожарная безопасность и работа юриста
Да ладно? не может быть?!!
одни курсы да вебинары 🤑