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Декларация по НДС

🕚 Декларацию по НДС нельзя сдавать заранее

Декларацию по НДС за 2 квартал можно сдавать в период с 1 июля по 25 июля. Если сдать позже – будет штраф, если раньше – ее просто не примут.
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ФНС напомнила про определение Верховного суда от 01.02.2023 № 305-ЭС22-25615, в котором сделан вывод о том, что декларации, сданные до завершения налогового (отчетного) периода, не имеют юридического значения и не подлежат налоговой проверке.

Такие декларации – и не декларации вовсе. Дело в том, что если сдать отчет досрочно, он неизбежно будет содержать лишь предположительную информацию о налоговой базе и сумме налога к уплате. 

Поэтому моментом возникновения обязанности по сдаче декларации за налоговый период является следующий день после дня окончания этого налогового периода.

Суд рассматривал дело компании, которая сдаладекларацию по НДС за 2 квартал 30 июня, чтобы заявить вычет трехлетней давности. 1 июля заявить вычет уже не получилось бы.

Такую декларацию не приняли и суд компания проиграла.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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