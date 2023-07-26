Акции QIWI рухнули из-за ограничений операций по электронным кошелькам

На открытии торгов акции платежной системы упали на 6,5%, одна ценная бумага стоила 591 рубль.

Акции отечественной платежной системы QIWI на Мосбирже упали на 6,5%. Об этом свидетельствуют графики торговой площадки.

В 10:30 по мск одна акция QIWI стоила 606,5 рублей. На открытии торгов ценные бумаги продавались по 591 рублей.

Падение котировок произошло из-за того, что с 26 июля 2023 годаQIWI ввела временные ограничения на вывод средств с электронных кошельков физических лиц.

После проверки Центробанк выдал «Киви Банку» особое предписание. Это заставило платежную систему QIWI ввести ограничения на операции по кошелькам пользователей.

Остальные операции работают в прежнем режиме. Например, можно без проблем пополнить счет мобильного, перевести деньги на другие электронные кошельки (но не QIWI), оплатить услуги, игры и товары.