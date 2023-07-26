Оплату жилья работников можно учитывать в расходах для налога на прибыль

По статье 255 НК в расходы можно включать оплату труда.
Это любые начисления работникам, предусмотренные законодательством или трудовым договором, в том числе:
стимулирующие надбавки;
компенсации, связанные с режимом работы или условиями труда;
премии и единовременные поощрения;
расходы, связанные с содержанием работников.
Таким образом, если расходы на оплату жилья работников являются формой оплаты труда и условием в трудовом договоре, то такие расходы можно учесть для налога на прибыль как зарплату, выраженную в натуральной форме.
Такой вывод делает Минфин в письме от 28.06.2023 № 03-03-06/1/60092.
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