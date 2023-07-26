Оплату жилья работников можно учитывать в расходах для налога на прибыль

Новая услуга бухгалтеру: персональная консультация

Мы понимаем, что иногда у бухгалтера нет времени, чтобы следить за всеми изменениями в нормотворчестве и разбираться со всеми нюансами. Если вы столкнулись с проблемой, и не знаете, как ее решить, закажите Клерк.Консультацию.