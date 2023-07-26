Процедура внесудебного банкротства станет доступнее

Согласно принятому проекту, теперь для инициирования процедуры банкротства во внесудебном порядке необходимо соблюдения ряда условий.

Так сумма долга должна быть от 25 тыс. руб. (было — от 50 тыс. руб.) до 1 млн руб. (было — до 500 тыс. руб.).

Закон также предполагает сокращение срока, в который человек может инициировать внесудебное банкротство повторно. Согласно принятым поправкам, этот срок сокращен до пяти лет. Раньше гражданин мог подать заявление в МФЦ с требованием признать себя банкротом по истечении не менее десяти лет с первого раза, пишут «Ведомости».

Напомним, что внесудебное банкротство — это возможность подать заявление в МФЦ с требованием признать себя банкротом. В отличие от судебной процедуры это бесплатно.