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ЕНП (единый налоговый платеж)

➕➖ Бухгалтеры не понимают, как платить налог на прибыль, который и уменьшен, и начислен одновременно

У компании может быть аванс по налогу на прибыль за 2 квартал к уменьшению, но при этом начислены ежемесячные авансы за 3 квартал. Логично уплатить ежемесячный аванс сразу за минусом переплаты, но как это отразится на ЕНС – неизвестно.
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Эту проблему обсуждают на нашем форуме.     

В разделе 1.1 декларации по налогу на прибыль – налог к уменьшению, в разделе 1.2 – начисленные суммы.

Бухгалтер хотела бы уплатить не полную сумму из раздела 1.2, а за минусом данных из раздела 1.1.

Коллеги эту ситуацию комментируют так:

– При текущей работе ЕНС никто не скажет, куда денется ваша переплата: поднимется на ЕНС или зависнет на текущем КБК. И неизвестно, не спишут ли авансовый платеж еще раз с ЕНС в полном объеме

Практика показывает, что налоговики проводят на ЕНС суммы к уменьшению только после окончания камеральной проверки, тогда как суммы к начислению отражаются сразу по сроку их уплаты.

В законопроекте № 369931-8 такой алгоритм хотели четко прописать в НК РФ.

В пункт 5 статьи 11.3 НК РФ хотели включить подпункт 3.2, по которому уменьшение по декларации проводят на ЕНС со дня вступления в силу решения налогового органа по результатам камеральной проверки или через 10 дней со дня окончания срока такой проверки.

Однако в итоговую версию проекта эта норма не вошла.

В итоге в пункт 5 статьи 11.3 внесли другие поправки – декларацию не проведут сразу, если она не соответствует контрольным соотношениям.

На данный момент в статье 11.3 НК РФ прописаны такие случаи, когда отражение налога на ЕНС идет только после камералки:

  • декларация с налогом к возмещению;

  • 3-НДФЛ с вычетом;

  • уточненки с налогом к уменьшению.

Таким образом, в этом списке нет первичных деклараций с налогом к уменьшению.

А как бы вы поступили в случае автора вопроса? Платили бы ежемесячный аванс полностью или за минусом уменьшения по квартальному налогу?

Кстати, у нас есть разбор на тему новых поправок в ЕНС: два уведомления на НДФЛ, автоматический зачет взносов по уведомлению, заявление на зачет и уведомление по ЕНП без КЭП и др.

Комментарии

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