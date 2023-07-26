Бывший заместитель главы Минцифры не признался в получении взятки

В Мосгорсуде экс-замглавы министра цифрового развития Максим Паршин отрицает обвинения в получении взятки. Об этом пишет «ТАСС».

Паршин вину не признает и раскаяния не выражает, — сказала судья.

На этом основании следователь и прокурор попросили ужесточить обвиняемому меру пресечения, чтобы Максим Паршин не оказывал давления на свидетелей.

Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте, теперь Паршин будет находиться в СИЗО.

Ранее Басманный суд Москвы отправил экс-замглавы Минцифры под домашний арест по делу о получении им крупной взятки в размере 3,5 млн рублей.

Если вина подсудимого будет доказана, то он получит до 15 лет колонии.