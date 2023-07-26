Неквалифицированные инвесторы получат защиту в страховании

Госдума приняла в окончательном чтении закон о защите неквалифицированных инвесторов при заключении договоров страхования. Об этом пишет «ТАСС».

Права инвесторов-физических лиц будут лучше защищены. Зачастую частные участники фондового рынка не обладают специальными знаниями в области финансов, а многие сделки содержат высокие инвестиционные риски.

Теперь страховая компания сможет заключить догов инвестиционного или накопительного страхования жизни при условии, что человек признан квалифицированным инвестором или получил положительный результат тестирования.

Тесты будет проводить как страховая компания самостоятельно, так и страховой агент-кредитная организация.

Инвесторам стоит быть предельно осторожными, рынок непредсказуем, поэтому надо тщательно взвешивать все риски, а тестирование инвесторов — хороший инструмент для того, чтобы убедиться, что нужно еще усовершенствовать в своих профессиональных качествах для работы с крупными сделками, — сказал член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

От дополнительного тестирования освободят тех, чей взнос по страховому полису превышает 1,4 млн рублей. А также инвесторов, которые оформляют полис страхования жизни.

По нему гарантировано можно вернуть 95% внесенных средств в качестве выкупной суммы. На оплату рисковой части страхования может приходиться 5% от вложенных денег.