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Страховые взносы

🚩 Пониженные страховые взносы для малого бизнеса – это обязанность, а не право

Малый и средний бизнес, который включен в реестр МСП, платит взносы по тарифу 15% с выплат свыше МРОТ. Применять тариф 30% для таких выплат нельзя.
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В письме от 17.07.2023 № ЗГ-3-11/9234 ФНС дал четкое разъяснение: пониженные взносы для малого бизнеса – это обязанность, а не право.

Налоговым кодексом работодателю не дано право отказаться от установленных законодательством тарифов страховых взносов либо изменить их размер, в том числе отказаться от пониженных тарифов.

Компания может применять пониженный тариф с 1-го числа месяца, в котором сведения о ней внесены в реестр МСП, и до 1-го числа месяца, в котором она исключена из этого реестра, разъяснял Минфин в письме от 29.05.2023 № 03-15-06/48898.

Кстати, есть заблуждение, что сотрудники в малом бизнесе недополучат пенсионные баллы из-за низкого тарифа. Но это не так.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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