Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Пониженный тариф страховых взносов

Работников в малом бизнесе не обделяют пенсионными баллами из-за пониженных взносов

Малый бизнес платит страховые взносы по пониженному тарифу 15% с суммы начислений, превышающих МРОТ. Но пенсионные баллы сотрудникам начисляют такие же, как и при обычном тарифе.
99

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Пониженные тарифы страховых взносов никак не влияют на пенсионные права работников, пояснила эксперт Надежда Камышева.

Пенсионные баллы считаются не от перечисленных за работника взносов, а от начисленной зарплаты.

Для их расчета берется доход работника из отчетности работодателя и умножается на одинаковый для всех тариф.

Такая норма прописана в подпункте 13.1 пункта 2 статьи 6 Федерального закона № 27-ФЗ о персучете.

Тариф такой:

  • за периоды до 31 декабря 2022 года – 16,0%;

  • за периоды с 1 января 2023 года –53,4% от единого тарифа (72,8% от 30%).

Как взносы переводят в баллы в 2022 году и по какой формуле будет расчет в 2023 году, мы рассказывали тут.

То есть, значение имеет только размер зарплаты работников. Тариф, который применяет компания, роли не играет. Также не важно, уплатила компания взносы или нет.

На ИЛС сотрудников отражается сумма взносов независимо от фактически уплаченной работодателем суммы взносов.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Налоговый учет

    Резерв на оплату отпусков в налоговом учёте: зачем нужен, как создавать и использовать

    Чтобы равномерно распределить расходы на оплату отпускных в налоговом учёте между отчётными периодами и уменьшить налог на прибыль раньше, чем работники пойдут в отпуск, организация может создать резерв. Рассказываем, как это сделать правильно.

    Резерв на оплату отпусков в налоговом учёте: зачем нужен, как создавать и использовать
    22
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Приостановление трудового договора мобилизованных и добровольцев. Защита трудовых прав участников СВО

    В Государственной Думе рассматривают новый законопроект по защите трудовых прав участников СВО. Согласно ему трудовой договор, заключенный как на неопределенный срок, так и срочный трудовой договор, приостанавливается на время военной службы.

    11
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Как настроить платежный календарь в 1С

    Разберемся, зачем нужен платежный календарь, где его найти и как грамотно использовать. Поделимся лайфхаками, как автоматизировать данные и разберем распространенные ошибки.

    Как настроить платежный календарь в 1С
    5
    1,5 тыс.
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Судебная практика по налоговым спорам

    Последствия неправомерного применения УСН. Дело ИП Адонин

    Рассматривается возможность одновременного привлечения к ответственности за неуплату налога и непредставления отчетности при неправомерном применении УСН.

    80
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Персонифицированные сведения

    Страховые взносы от служителей церкви. Будет ли церковь подавать персонифицированные сведения по сотрудникам

    Рассматриваются обязанности религиозной организации по страховым взносам в отношении священников и других служителей.

    36
    Логотип Клерк
    Клерк
    ФСБУ Аренда

    Основной порядок бухучета аренды по ФСБУ 25/2018: как оценивать обязательства и рассчитывать дисконтирование

    Пройдемся по первоначальной оценке обязательств по аренде, покажем формулы. Разберемся с ППА и с тем, по каким правилам рассчитывать ставку дисконтирования для оценки обязательств по аренде.

    Основной порядок бухучета аренды по ФСБУ 25/2018: как оценивать обязательства и рассчитывать дисконтирование
    2 тыс.
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru

    Развод, разве это плохо? Обсудим?

    А с чего Вы взяли, что развод это плохо? Я, например, считаю, что развод это перемены, с ними прекращаются деструктивные отношения и возникает возможность создать отношения продуктивные. Давайте обсудим.

    3
    90
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Ведение бизнеса

    Паушальная система налогообложения в Сербии. Особенности и возможности налоговой экономии для предпринимателей

    В Сербии предприниматели могут выбрать между тремя видами налогообложения: паушальной системой, самоналогообложением и платой налога с доходов. В данной статье мы сделаем акцент на паушальной системе налогообложения и рассмотрим ее особенности, а также возможности налоговой экономии для предпринимателей.

    Паушальная система налогообложения в Сербии. Особенности и возможности налоговой экономии для предпринимателей
    1
    249
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Детей добровольцев будут брать в детские сады, школы, летние лагеря в первую очередь. Вопрос уже рассматривает Госдума

    Рассматривается вопрос о приеме детей добровольцев в образовательные учреждения (законопроект № 352117 — 8).

    142
    Читать еще