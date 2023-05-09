Работников в малом бизнесе не обделяют пенсионными баллами из-за пониженных взносов

Малый бизнес платит страховые взносы по пониженному тарифу 15% с суммы начислений, превышающих МРОТ. Но пенсионные баллы сотрудникам начисляют такие же, как и при обычном тарифе.

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Пониженные тарифы страховых взносов никак не влияют на пенсионные права работников, пояснила эксперт Надежда Камышева.

Пенсионные баллы считаются не от перечисленных за работника взносов, а от начисленной зарплаты.

Для их расчета берется доход работника из отчетности работодателя и умножается на одинаковый для всех тариф.

Такая норма прописана в подпункте 13.1 пункта 2 статьи 6 Федерального закона № 27-ФЗ о персучете.

Тариф такой:

за периоды до 31 декабря 2022 года – 16,0%;

за периоды с 1 января 2023 года –53,4% от единого тарифа (72,8% от 30%).

Как взносы переводят в баллы в 2022 году и по какой формуле будет расчет в 2023 году, мы рассказывали тут.

То есть, значение имеет только размер зарплаты работников. Тариф, который применяет компания, роли не играет. Также не важно, уплатила компания взносы или нет.

На ИЛС сотрудников отражается сумма взносов независимо от фактически уплаченной работодателем суммы взносов.