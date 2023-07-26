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🐾 Налоговики резервируют НДФЛ «кусками»

Бизнес только недавно столкнулся с нововведением по резервированию НДФЛ на следующий день после сдачи уведомления. Многим пока не понятно, как происходит этот процесс.
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Ранее мы уже рассказывали, что отложенная оплата (резерв) отражаются в личном кабинете ИП в разделе физлица.

Читатель нашего форума удивился не только этому неожиданному для него повороту дела, но и тому, как формируется эта отложенная переплата.

ИП сдал уведомление, в котором была сумма НДФЛ 2 600 рублей. Но на ЕНС в разделе отложенной переплаты в физлица эта сумма не цельная, а состоит из двух частей.

Коллеги подсказывают, что дело в партионном учете. Сальдо ЕНС состоит из нескольких платежей, поступивших отдельно.

Допустим, у вас было 2 платежки месяц назад - №1 на 3 000 и №2 на 1 000. Итого на ЕНС было сальдо 4 000, но оттуда сняли пени в сумме 908,10 руб.

Итого сальдо ЕНС (3 000 + 1 000) – 908,10 = 3 091,90.

Эта сумма состоит из части первой платежки на 2091,90 и второго поручения на 1 000 руб.

ИП сдает уведомление на НДФЛ 2 600 руб. Эту сумму забирают с сальдо ЕНС и помещают в отложенные.

Сальдо ЕНС в нашем примере состоит из части п/п №1 и п/п №2.

Поэтому в отложенную переплату отправляют:

  • оставшуюся часть от п/п №1 на 2091,90;

  • недостающую часть от второй платежки 508,10.

Итого в отложенных переплатах стало 2 600 руб., а на сальдо 491,90.

Комментарии

2
  • Логотип okskulik1968
    okskulik1968 35 минут назад

    "ИП сдал уведомление, в котором была сумма НДС 2 600 рублей"- НДС опечатка?

  • Логотип Shure
    Shure 3 минуты назад

    ну ок.. тут хотя бы понятно, что в итоге 2600 вышло...

    но вот у меня, например в ООО, нелепая сумма какая-то зарезервирована..

    к примеру:

    Сальдо ЕНС 86580,

    Уведомление на НДФЛ июля 45050,

    а зарезервировано на НДФЛ 3680,52

    причем резерв только по головной,

    по обособкам никаких резервов не сделано

    Непонятно откуда такая сумма ?.

    я уже мозг себе свернула пытаясь понять логику резервирования...

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