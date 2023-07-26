🐾 Налоговики резервируют НДФЛ «кусками»

Ранее мы уже рассказывали, что отложенная оплата (резерв) отражаются в личном кабинете ИП в разделе физлица.
Читатель нашего форума удивился не только этому неожиданному для него повороту дела, но и тому, как формируется эта отложенная переплата.
ИП сдал уведомление, в котором была сумма НДФЛ 2 600 рублей. Но на ЕНС в разделе отложенной переплаты в физлица эта сумма не цельная, а состоит из двух частей.
Коллеги подсказывают, что дело в партионном учете. Сальдо ЕНС состоит из нескольких платежей, поступивших отдельно.
Допустим, у вас было 2 платежки месяц назад - №1 на 3 000 и №2 на 1 000. Итого на ЕНС было сальдо 4 000, но оттуда сняли пени в сумме 908,10 руб.
Итого сальдо ЕНС (3 000 + 1 000) – 908,10 = 3 091,90.
Эта сумма состоит из части первой платежки на 2091,90 и второго поручения на 1 000 руб.
ИП сдает уведомление на НДФЛ 2 600 руб. Эту сумму забирают с сальдо ЕНС и помещают в отложенные.
Сальдо ЕНС в нашем примере состоит из части п/п №1 и п/п №2.
Поэтому в отложенную переплату отправляют:
оставшуюся часть от п/п №1 на 2091,90;
недостающую часть от второй платежки 508,10.
Итого в отложенных переплатах стало 2 600 руб., а на сальдо 491,90.
Комментарии2
"ИП сдал уведомление, в котором была сумма НДС 2 600 рублей"- НДС опечатка?
ну ок.. тут хотя бы понятно, что в итоге 2600 вышло...
но вот у меня, например в ООО, нелепая сумма какая-то зарезервирована..
к примеру:
Сальдо ЕНС 86580,
Уведомление на НДФЛ июля 45050,
а зарезервировано на НДФЛ 3680,52
причем резерв только по головной,
по обособкам никаких резервов не сделано
Непонятно откуда такая сумма ?.
я уже мозг себе свернула пытаясь понять логику резервирования...