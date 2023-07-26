🔥 Вебинар: Алгоритм действий, если ФНС интересуется вашими самозанятыми. Сегодня в 11.00 мск. Не пропустите!

Глава юридического отдела Консоль.Про Дарья Гольева расскажет о том, как компании попадают на радары ФНС при сотрудничестве с самозанятыми и что делать, если налоговая пришла с проверкой.
Какие мероприятия осуществляет ФНС, чтобы найти нарушения
Что может сделать компания, чтобы не попасть на радары ФНС
Какие финансовые последствия могут быть от налоговой проверки по самозанятым
Обжалование решений ФНС: краткий порядок
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