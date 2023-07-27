🐶В Госдуме предложили обязать заводчиков собак и кошек платить налоги

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил обязать заводчиков собак и кошек платить налоги.

Заводчиков домашних животных могут обязать проходить регистрацию, вакцинировать продаваемых домашних животных, а также платить с этого налоги, пишут РИА Новости.

Мы хотим решить очень серьезную проблему так называемых черных заводчиков. То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев, — рассказал Бурматов.

По его мнению, те, кто занимаются разведением подобным образом фактически обрекают животных на страдания.

По его словам, такие заводчики не состоят, как правило, ни в каких кинологических клубах и ассоциациях, а купленные у них животные зачастую оказываются беспородными или с нарушением породных данных.