Мосгорсуд принял иск инвесторов из-за невыплат по евробондам Белоруссии

Минфин Белоруссии предложил четыре варианта получения выплат, однако российские инвесторы так и не получили их. Судебное заседание будет в конце августа.

Впервые суд в Москве рассмотрит иск о задержке выплат по евробондам Минфина Белоруссии перед российскими инвесторами. Об этом пишет «РБК».

Частный инвестор подал судебный иск к ответчику Министерству финансов Белоруссии. Он не может получить выплаты по еврооблигациям из-за санкций.

Сейчас в обращении есть четыре выпуска белорусских евробондов. Один из выпусков был погашен в феврале 2023 года, но не в долларах, а в белорусских рублях.

Инвесторы столкнулись с проблемой, что они не могут получить свои выплаты именно в долларах.

Минфин Белоруссии предлагает четыре варианта решения ситуации с выплатами:

заменить еврооблигации на внутренние;

досрочно выкупить бумаги по цене обратного выкупа в 30% от номинала;

выплатить купоны и погашения на счет в Нацбанке Белоруссии;

перевести выплаты на счет в одном из белорусских банков.

Пока что нет возможности выплатить инвесторам деньги через российский Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Представитель Ассоциации владельцев облигаций Александр Беркунов заявил, что отечественные инвесторы не получили никаких выплат ни одним из перечисленных способов.

Первое судебное заседание назначено на конец августа 2023 года.