ФНС разъяснила, влияет ли истечение срока действия КЭП директора на подписанные им МЧД

ФНС сообщила, что если срок действия квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП директора, которой была подписана машиночитаемая доверенность, заканчивается, следует ориентироваться на нормы ГК РФ.

Так, действие доверенности прекращается:

при истечении ее срока действия; отмены выдавшим ее лицом или одним из лиц, сделавших это совместно. При этом доверенность отменяется в той же форме, что и выдача, либо в нотариальной; отказа лица, которому она выдана, от полномочий; прекращения юрлица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другой Компании; смерти гражданина, выдавшего или получившего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, введения в отношении представляемого или представителя процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.

Так как ни один из указанных факторов не влияет на истечение срока действия квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП, это событие не сказывается на действительности доверенности.

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