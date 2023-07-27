Бизнес призвал радикально снизить налог на имущество

В Торгово-промышленной палате (ТПП) предлагают снизить максимальную ставку налога на недвижимость с 2% до 0,3%.

Льгота должна распространяться на малые и средние предприятия, которые используют специальные налоговые режимы (УСН, ПСН, ЕСХН). Такое письмо ТПП направила премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут «Известия».

«Имущественный сбор не зависит от финансовых результатов компании и создает дополнительную нагрузку на бизнес. Кроме того, ставки сильно отличаются по регионам, но в большинстве из них составляют максимальные 2%», — отметил президент ТПП Сергей Катырин.

При этом существует проблема оценки кадастровой стоимости объектов, от которой зависит сумма налога. Сегодня любой резкий рост цены и, соответственно, размер сбора ничем не ограничены. В связи с этим ТПП рекомендует запретить увеличивать налоговую нагрузку более чем на величину инфляции после проведения оценки недвижимости.

Устали от постоянных изменений в законодательстве? Узнайте, как организовать свою работу, чтобы работать в удовольствие и без выгорания! Об этом расскажем 31 июля 11:00 мск на нашем вебинаре Как бухгалтеру пройти отчетные периоды без авралов и выгорания.

Спикер вебинара Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров на вебинаре разберет:

3 инструмента, которые помогут проходить отчетный период без авралов. Что приводит к профессиональному выгоранию и как этого избежать. Алгоритм разговора с руководителем, чтобы объяснить: почему нужно взять помощника. Почему в задачи бухгалтера не входит оплата штрафов ГАИ, пожарная безопасность и работа юриста. Почему важно работать в соответствии с законом.