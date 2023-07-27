Бизнес призвал радикально снизить налог на имущество

Льгота должна распространяться на малые и средние предприятия, которые используют специальные налоговые режимы (УСН, ПСН, ЕСХН). Такое письмо ТПП направила премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут «Известия».
«Имущественный сбор не зависит от финансовых результатов компании и создает дополнительную нагрузку на бизнес. Кроме того, ставки сильно отличаются по регионам, но в большинстве из них составляют максимальные 2%», — отметил президент ТПП Сергей Катырин.
При этом существует проблема оценки кадастровой стоимости объектов, от которой зависит сумма налога. Сегодня любой резкий рост цены и, соответственно, размер сбора ничем не ограничены. В связи с этим ТПП рекомендует запретить увеличивать налоговую нагрузку более чем на величину инфляции после проведения оценки недвижимости.
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