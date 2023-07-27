Бизнес будет платить штрафы за утечку данных до 500 млн рублей

Размер штрафов зависит от количества утекших персональных данных. За повторные нарушения компании заплатят до 3% от совокупной выручки.

Власти закончили работу над законопроектом об оборотных штрафах за утечку персональных данных. Об этом пишет «РБК».

Если в сеть утекут данные от 1 до 10 тыс. субъектов, то юрлица заплатят штраф от 3 до 5 млн рублей.

Если в открытом доступе будет информация от 10 до 100 тыс. субъектов, то придется заплатить от 5 до 10 млн рублей.

За утечки сведений более чем о 100 тыс. субъектов будет полагаться штраф от 10 до 15 млн рублей.

Повторное нарушение карается оборотным штрафом от 0,1 до 3% выручки за календарный год, предшествующих нарушению. Взыскание будет не менее 15 млн и не более 500 млн рублей.

За утечки биометрических данных компании заплатят штрафы от 15 до 20 млн рублей.

Поправки вступят в силу через 30 дней после официальной публикации.