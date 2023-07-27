ВТБ отчитался о рекордной прибыли за первое полугодие. Банк заработал почти 290 млрд рублей

Банк заработал от присоединения крымского РНКБ, а также на валютной переоценке.

С января по июнь 2023 года чистая прибыль группы ВТБ по МСФО побила рекорд и составила 289,8 млрд рублей. Об этом сказано на сайте банка.

Чистые процентные доходы банка достигли 367,9 млрд рублей. Чистые комиссионные составили 97,7 млрд рублей.

В первом полугодии текущего года группа ВТБ показала рекордную прибыль, которая была достигнута благодаря уверенной динамике основных банковских доходов на фоне нормализации стоимости риска и эффективному управлению расходами в сочетании с сильными результатами от рыночных операций, — сказал зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

На положительный финансовый результат повлияло присоединение крымского банка РНКБ. Сделка принесла в первом квартале доход в размере 35 млрд рублей.

За счет переоценки на валютном рынке ВТБ заработал порядка 100 млрд рублей.

В 2022 году ВТБ отчитался о рекордном в истории банка убытке. Он составил 612,6 млрд рублей.