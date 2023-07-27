Электронные подписи теперь можно получить за рубежом

Оформить электронную подпись за рубежом будет можно офисах удостоверяющего центра «Основание». Беларусь станет первой страной, где откроется такой центр.

Ростех и Россотрудничество подписали соглашение о начале проекта по выдаче электронные подписей для россиян, которые находятся за рубежом. С их помощью можно получить доступ к цифровым госуслугам. Об этом сказано на сайте Ростеха.

Теперь граждане России смогут получать ключи электронной подписи в представительствах Россотрудничества и в полном объеме пользоваться сервисами платформы «Госуслуги», сдавать декларации в ФНС, подавать заявки на налоговые вычеты и многое другое, — сказал замгендиректора Ростеха Александр Назаров.

Электронные подписи можно получить в офисах удостоверяющего центра «Основание». Эта структура создана при участии компании «РТ-Проектные технологии» Ростеха и группы компаний «Селдон».

Первой страной, где запустится проект, станет Белоруссия. В дальнейшем удостоверяющие центры появятся везде, где есть представительства Россотрудничества.

Сейчас в удостоверяющем центре Ростеха физические и юридические лица получили 3 млн ключей электронной подписи. Работает около 300 подразделений, 250 открытых филиалов получили лицензии удостоверяющего центра.