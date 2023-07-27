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Маркетплейсы

«Яндекс» на 89% увеличил оборот сервисов e-commerce

Оборот «Яндекс Маркета», «Яндекс Еды», «Маркета Деливери» и «Яндекс Лавки» достиг 110,5 млрд рублей.
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Во втором квартале 2023 года оборот сервисов «Яндекса» в области электронной коммерции вырос на 89% по сравнению с тем же периодом в 2022 году. Об этом сказано в отчете компании.

В e-commerce сервисы компании входят «Яндекс Маркет», «Яндекс Еда», «Маркет Деливери», а также «Яндекс Лавка». Их оборот составил 110,5 млрд рублей.

На 33% увеличилась линейка товаров на маркетплейсе, в конце второго квартала пользователи могли выбрать любую из 53,2 млн позиций.

Число активных покупателей на «Яндекс Маркете» с апреля по июнь 2023 года выросло на 45% в годовом выражении. Сейчас маркетплейс обслуживает 16,5 млн пользователей.

На 39% стало больше заказов с доставкой из «Маркета» и через дарксторы «Лавки».

Сервисы «Яндекс Еда» и «Маркет Деливери» приблизились к безубыточной юнит-экономике. В июле 2023 года они показывают положительные результаты.

Комментарии

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