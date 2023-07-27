Пенсионерам, которые работают на предприятиях ОПК, могут проиндексировать пенсии

Это нужно, чтобы опытные сотрудники не увольнялись из-за возраста и отсутствия индексации пенсионных выплат.

Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев подготовил законопроект об индексации пенсий тем, кто трудится на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом пишет «ТАСС».

Региональный сектор ОПК сталкивается с дефицитом кадров, однако есть «молодые пенсионеры», которые обладают нужной квалификацией, навыками и опытом.

Предлагаем проиндексировать пенсии работающим пенсионерам предприятий ОПК. Это, на мой взгляд, решит очень важные задачи, — сказал Владимир Гутенев.

Из-за того, что с 2016 года выплаты работающим пенсионерам не индексируются, ценные кадры вынуждены увольняться.

Законопроект отправили на отзыв правительству.