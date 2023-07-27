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Маркетплейсы

На «Авито» будут продавать люксовые товары

Площадка будет проверять на подлинность премиальные вещи и промаркирует их отметкой «Оригинал».
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На онлайн-площадке для размещения объявлений «Авито» создадут специальный раздел для продажи одежды, обуви и аксессуаров премиальных брендов. Об этом пишет портал RB.RU.

Все товары из раздела «Авито Премиум» будут проходить экспертную проверку на подлинность по фото. Ей займется компания Legit Grails.

Сервис уже оценил более 60 тыс. объявлений в категориях мужской и женской обуви, одежды, сумок и аксессуаров.

Сейчас на «Авито» есть больше 26 тыс. активных объявлений с маркировкой «Оригинал».

Пользователи сервиса смогут приобрести товары частных или профессиональных продавцов, а также б/у вещи в отличном состоянии.

Раздел уже доступен в обновлении для пользователей на платформе iOS 15.6. В ближайшее время его смогут увидеть все остальные.

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Комментарии

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