Бузова предоставила документы об отсутствии долга перед ФНС по своему ИП

Телеведущая Ольга Бузова ответила на обвинения в задолженности на 200 тысяч рублей.

Ольга Бузова предоставила документы об отсутствии у нее задолженности перед налоговой в размере почти 200 тысяч рублей, пишет «Газета.ru».

Бузова отметила, что у нее есть только ИП, и на нем официально нет никаких долгов. Появившуюся накануне информацию о ее задолженности перед налоговой она назвала фейком.

Чтобы не попасть в подобную неприятную ситуацию, предлагаем вам нашу коллекцию вебинаров —Бухгалтер для ИП.

В коллекции будет доступно: 4 вебинара:

После оплаты, вам будет доступно: 4 вебинара, доступ к ним на 1 месяц, сертификат от Клерк.Ру.