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Налоги, взносы, пошлины

Бузова предоставила документы об отсутствии долга перед ФНС по своему ИП

Телеведущая Ольга Бузова ответила на обвинения в задолженности на 200 тысяч рублей.
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Ольга Бузова предоставила документы об отсутствии у нее задолженности перед налоговой в размере почти 200 тысяч рублей, пишет «Газета.ru».

Бузова отметила, что у нее есть только ИП, и на нем официально нет никаких долгов. Появившуюся накануне информацию о ее задолженности перед налоговой она назвала фейком.

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Комментарии

12
  • Логотип gnews
    gnews 45 минут назад

    gnews spb

    Новость дня!   )))

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 39 минут назад

      Главный бухгалтер

      ну это же Бузова!

  • Логотип sunflower_t
    sunflower_t 42 минуты назад

    Татьяна

    Бузова отметила, что у нее есть только одно действующее ИП

    А могут быть у одного человека два действующих ИП?)))

    • Логотип Джордж
      Джордж 40 минут назад

      Ну физики с двумя ИНН бывают, и даже с 2-мя СНИЛС

    • Логотип LIrina-1973
      LIrina-1973 37 минут назад

      В психиатрии это называется "раздвоение личности")))

      Но ГК категоричен на этот счёт

  • Логотип LIrina-1973
    LIrina-1973 41 минуту назад

    Бузова отметила, что у нее есть только одно действующее ИП

    "одно действующее ИП" - это по-русски?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 36 минут назад

      Главный бухгалтер

      "одно действующее ИП" - это по-русски?

      это по-бузовски!

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 38 минут назад

    Главный бухгалтер

    Ольга Бузова предоставила документы об отсутствии у нее задолженности перед налоговой в размере почти 200 тысяч рублей,

    Налоговая прямо такую справку и выдала

    Отсутствует задолженность в размере 200.000-00

    !

  • Логотип bogdanovv
    bogdanovv 30 минут назад

    скан бы  справки, интересно про 200 тыс

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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