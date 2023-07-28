Бузова предоставила документы об отсутствии долга перед ФНС по своему ИП

Ольга Бузова предоставила документы об отсутствии у нее задолженности перед налоговой в размере почти 200 тысяч рублей, пишет «Газета.ru».
Бузова отметила, что у нее есть только ИП, и на нем официально нет никаких долгов. Появившуюся накануне информацию о ее задолженности перед налоговой она назвала фейком.
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Комментарии12
gnews spb
Новость дня! )))
Главный бухгалтер
ну это же Бузова!
Татьяна
А могут быть у одного человека два действующих ИП?)))
Ну физики с двумя ИНН бывают, и даже с 2-мя СНИЛС
В психиатрии это называется "раздвоение личности")))
Но ГК категоричен на этот счёт
"одно действующее ИП" - это по-русски?
Главный бухгалтер
это по-бузовски!
Главный бухгалтер
Налоговая прямо такую справку и выдала
!
скан бы справки, интересно про 200 тыс