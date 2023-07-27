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Платежные системы

Компания опровергла слухи, что у «Киви банка» отзовут лицензию

В предписании Центробанка ничего не сказано про отзыв лицензии у организации.
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Представители группы QIWI заявили, что сообщения про отзыв лицензии у «Киви банка» недостоверны. Об этом пишет «ТАСС».

В предписании Центробанка нет никаких упоминаний про отзыв лицензии.

Слухи о том, что у «Киви банка» могут отозвать лицензию, недостоверны. Суть предписания регулятора «Киви банку» уже была нами озвучена в пресс-релизе от 25 июля, — сказали в пресс-службе компании.

Недавно мы писали, что QIWI ввела временные ограничения на вывод средств с электронных кошельков физических лиц. Ограничения ЦБ могут не позволить вновь наладить этот функционал.

Однако пользователи платежной системы могут по-прежнему пополнять счета мобильных телефонов, переводить деньги на другие кошельки, оплачивать услуги, товары и покупать сетевые игры.

Ограничения Центробанка также не распространяются на денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип happy@
    happy@

    Налоговая запросила подтверждение применения УСН, а у вас его нет. Что делать?

    На практике много случаев, когда налогоплательщики не могут вспомнить, сдавали ли своевременно уведомление о применении УСН и найти его для предоставления в инспекцию.

    15
    Логотип happy@
    happy@

    На сумму незакрытого подотчета начисляют взносы и НДФЛ

    Любые движения денежных средств в компании должны оформляться. Если сотруднику выделяются целевые деньги, которые он должен был потратить на достижения конкретных задач, данный факт нужно подтвердить документально.

    13
    Логотип ToT
    ToT
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