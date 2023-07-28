Линзы Acuvue не внесут в список параллельного импорта

Минпромторг уже составил обновленный список параллельного импорта, и в нем нет контактных линз от компании Johnson & Johnson.

Контактные линзы компании Johnson & Johnson не будут внесены в обновленный перечень товаров параллельного импорта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова.

Минпромторг уже согласовал обновленный перечень товаров, которые попадают под параллельный импорт. Контактных линз Acuvue в списке нет.

В ближайшее время документ отправят в Минюст на утверждение.

Недавно мы писали, что производитель перестанет продавать только один вид контактных линз. Из-за чего цены на них выросли на 100-400%.