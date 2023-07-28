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НДФЛ

Освобождать людей от НДФЛ при сдаче металлолома не будут, потому что его и так никто не платит

В Минфин поступило предложение по освобождению граждан от НДФЛ при сдаче вторсырья в пункты приема отходов или фандоматы. Но это предложение в ведомстве отвергли.
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Сейчас люди либо вообще освобождены от НДФЛ, если владели сырьем более 3 лет, либо могут применять вычет в 250 тыс. рублей.

Если сданное в утиль имущество было в собственности человека более 3 лет, он не сдает декларацию 3–НДФЛ.

Если имущество было в собственности менее 3 лет и доход составил менее 250 тыс. рублей, то декларация 3-НДФЛ тоже не нужна.

А если человек сдал вторсырье на сумму более 250 тыс. рублей и владел им менее 3 лет?

Минфин в письме от 31.05.2023 № 03-04-06/50121 сообщает буквально следующее: «Снижение возможностей налоговых органов по обеспечению контроля за правильностью исчисления НДФЛ таких ситуациях не является обоснованным».

Очевидно, этой фразой Минфин хотел сказать, что у ФНС есть возможность отслеживать такие случаи.

Комментарии

1
  • Логотип Veranda1
    Veranda1 1 час назад

    В. Колодочкина

    Действительно)

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