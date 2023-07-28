Борис Титов: блогерам не нужен специальный налоговый режим

Блогинг – это не приоритетное для страны направление, поэтому не надо предоставлять им какие-либо налоговые льготы или вводить особые режимы.

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что для блогеров не надо вводить специальные налоговые режимы с повышенной или льготной ставкой. Об этом пишет «RG.RU».

Блогинг не является такой приоритетной для страны отраслью. Это не продовольственная безопасность страны, не IT-технологии, не туризм. Вот эти направления имеют большее значение для развития, поэтому там нужно создавать специальные льготные режимы, — сказал Борис Титов.

Также он добавил, что блогеры, которые тратят много денег, должны платить с этого налог на роскошь, предусмотренный законом.

В целом, менять налогообложение для блогосферы не нужно. Они могут работать в нормальном режиме.