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Маркировка товаров

Изменились правила маркировки молочной продукции

Магазины могут продавать в месяц не больше 2% товаров с нечитаемыми QR-кодами.
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До 1 апреля 2024 года магазинам можно продавать маркированную продукцию из молока с нечитаемыми QR-кодами, если их не больше 2% в месяц. Об этом пишет «RG.RU».

Такие изменения внес Минпромторг, а правительство утвердило новые правила маркировки молочной продукции.

Если QR-код не считался на кассе, то магазин может продать товар, передав в информационную систему маркировки все данные о продукции и о дате ее производства.

Так оператор информационной системы сможет зафиксировать ошибки, чтобы доработать их вместе с производителями.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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