Изменились правила маркировки молочной продукции

До 1 апреля 2024 года магазинам можно продавать маркированную продукцию из молока с нечитаемыми QR-кодами, если их не больше 2% в месяц. Об этом пишет «RG.RU».
Такие изменения внес Минпромторг, а правительство утвердило новые правила маркировки молочной продукции.
Если QR-код не считался на кассе, то магазин может продать товар, передав в информационную систему маркировки все данные о продукции и о дате ее производства.
Так оператор информационной системы сможет зафиксировать ошибки, чтобы доработать их вместе с производителями.
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