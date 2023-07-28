Изменились правила маркировки молочной продукции

Магазины могут продавать в месяц не больше 2% товаров с нечитаемыми QR-кодами.

До 1 апреля 2024 года магазинам можно продавать маркированную продукцию из молока с нечитаемыми QR-кодами, если их не больше 2% в месяц. Об этом пишет «RG.RU».

Такие изменения внес Минпромторг, а правительство утвердило новые правила маркировки молочной продукции.

Если QR-код не считался на кассе, то магазин может продать товар, передав в информационную систему маркировки все данные о продукции и о дате ее производства.

Так оператор информационной системы сможет зафиксировать ошибки, чтобы доработать их вместе с производителями.